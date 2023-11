Rencontre amb Jean-Claude Puech Ostal del Telh (Orlhac) Aurillac, 18 novembre 2023, Aurillac.

Rencontre amb Jean-Claude Puech Samedi 18 novembre, 11h00 Ostal del Telh (Orlhac)

Le conte, c’est de la tradition mais aussi de la création. La pròba amb la creacion contada del jorn.

Organisat per la librariá Découvertes Occitanes e l’IEO del Cantal, dins l’encastre del festenal Las Rapatonadas.45063714 36558952

Salle Galery / Salle Redon de l’Ostal del Telh

Ostal del Telh (Orlhac) 1 Rue Jean Moulin, 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 07 68 72 76 20 http://www.ostaldeltelh.org https://www.facebook.com/OstaldelTelh [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 60 86 30 »}, {« type »: « email », « value »: « ieo.evenements@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ieo-cantal.com/edicion-2023/ »}] L’Ostal del Telh quò’s una librariá multimédià, una sala de reunion equipada, un luòc de repeticions artisticas, d’espectacles per de fòrmas pichonas, una mediatèca fisica e numerica, un centre de formacion professionala. Mas tanben de burèus associatius, de cors de lenga e atelhièrs de cosina, un centre d’animacions, de las mòstras, un cadre de trabalh per las personas e los organismes atemats de la cultura occitana, la possibilitat d’un trabalh colaboratiu e de recèbre de conselhs, dels rescontres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T11:00:00+01:00 – 2023-11-18T13:00:00+01:00

2023-11-18T11:00:00+01:00 – 2023-11-18T13:00:00+01:00

contes

Ostal del Telh