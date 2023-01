Dictada occitana et Concert Ostal del Telh , Aurillac (15)

Dictada occitana et Concert Ostal del Telh , Aurillac (15), 4 février 2023, . Dictada occitana et Concert Samedi 4 février, 14h00 Ostal del Telh , Aurillac (15)

Gratuit

avec AMIS’Trad et Eric Fraj et Morgan Astruc Ostal del Telh , Aurillac (15) 1, rue Jean Moulin Ostal del Telh , 15000 Aurillac, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40534 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] La Dictada Occitana, seguida d’un concert amb Eric Fraj e Morgan Astruc A partir de 14h Dictée d’un texte du fameux chanteur occitan, Eric Fraj. Une dictée pel plaser d’escriure e d’aprene totes amassa. A partir de 16h La Vida, concert par Eric Fraj et Morgan Astruc Mêlant langues du cœur (occitan, catalan, espagnol, italien), chansons anciennes et récentes, c’est la vie qu’il évoque, ses ombres et ses lumières, ses espoirs et ses renoncements, ses écoles buissonnières et ses routes balisées, ses chemins qui ne mènent nulle part. E per plan acabar la prangièra, la librairie Découverts Occitanes animera un moment d’échange entre Eric Fraj et le public, pour évoquer l’aspects littéraire de sas cançons. source : événement Dictada occitana et Concert publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T14:00:00+01:00

2023-02-04T18:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Ostal del Telh , Aurillac (15) Adresse 1, rue Jean Moulin Ostal del Telh , 15000 Aurillac, France Age maximum 110 lieuville Ostal del Telh , Aurillac (15)

Ostal del Telh , Aurillac (15) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//