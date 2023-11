Conférence Jules RONJAT (1864/1925) Félibre, cycliste et linguiste Ostal Azalais (Castras) Castres, 18 novembre 2023, Castres.

Jean Thomas viendra nous présenter une conférence sur Jules RONJAT, félibre, cycliste et linguiste, le samedi 18 novembre 2023, à 14h30, au Centre Occitan del País Castrés (6 rue du Consulat – 81100 Castres).

Jules RONJAT (1864-1925) est un savant et un linguiste, certainement un des plus grands romanistes du début du XXe siècle. Né à Vienne (Isère), en dehors des limites linguistiques de l’Occitanie, c’est par admiration pour Mistral qu’il apprend l’occitan provençal et se dévoue totalement à sa « Cause ». Élu majoral du Félibrige, il en deviendra même baile (administrateur).

Il est surtout l’auteur d’une importante Grammaire historique des Parlers provençaux modernes en quatre volumes, demeurée sans équivalent.

À travers sa vie, son œuvre et son engagement, nous découvrons l’histoire interne du mouvement félibréen et du mouvement renaissantiste occitan de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, à la marge d’un monde beaucoup plus vaste, celui de la linguistique.

Préconisant une historiographie de la linguistique, prenant en compte agendas, témoignages, carnets de routes ou de voyages, Jean Thomas, étudie sa vie et son œuvre à travers des sources inédites, notamment sa correspondance dont il établit une édition critique dans l’ouvrage « Jules RONJAT entre linguistique et Félibrige » (édition Vent Terral, 29 €).

En partenariat avec l’Université Pour Tous et l’Institut d’Études Occitanes – Section Tarn.

Lo Centre Occitan del País Castrés causiguèt coma nom Ostal Azalais. Al sègle XII, Azalais aculhissiá de trobadors en çò seu, a Burlats. La causida del seu nom pel nòstre local s'enrasiga dins lo temps e dins l'istòria.

Al delà d’aquel simbòl del país castrés, tenem mai que mai a las valors de convivialitat, de tolerància, d’escambi e d’internacionalitat. Los trobadors foguèron los primièrs a téisser de ligams culturals en Euròpa.

Es per aquò que l’Ostal Azalais es a l’encòp:

– una veirina de la nòstra identitat culturala

– un luòc d’acuèlh de la creacion occitana

– un centre de documentacion, de conferéncias, de corses

– un punt d’encontre per las autras culturas d’Euròpa

– un ligam entre totes gràcias al mandadís d’un bilhet d’informacions sus las animacions occitanas dins Tarn cada dos meses.

