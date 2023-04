De ferme en ferme – Etxaldez etxalde BLE – Haize Berri, 30 avril 2023, Ostabat-Asme.

Comme chaque année, B.L.E Civam bio du Pays Basque co-organise l’évènement De ferme en ferme – Etxaldez Etxalde. Cette année, pour la 15ème édition dans les Pyrénées Atlantiques, ce sont 40 fermes qui vont ouvrir leurs portes le dimanche 30 avril, de 10h à 18h. Près de 20 fermes bio en Euskal Herri participent à cette opération destinée à créer un moment de rencontre et de partage auprès du grand public. L’évènement, à vocation pédagogique, tend à valoriser des systèmes agricoles respectueux de l’environnement, impliquant des pratiques paysannes respectant notamment le cahier des charges de la bio.

Tout au long de la journée, les paysan·ne·s proposeront ainsi visites guidées de leur ferme, animations, dégustations et pour certains repas fermiers. Un jeu-concours est également organisé pour gagner des paniers gourmands avec les produits des fermes participantes..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . .

BLE – Haize Berri

Ostabat-Asme 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As every year, B.L.E Civam bio du Pays Basque co-organizes the event From farm to farm – Etxaldez Etxalde. This year, for the 15th edition in the Atlantic Pyrenees, 40 farms will open their doors on Sunday, April 30, from 10am to 6pm. Nearly 20 organic farms in Euskal Herri participate in this operation intended to create a moment of meeting and sharing with the general public. The event, with educational vocation, tends to develop respectful agricultural systems of the environment, implying peasant practices respecting in particular the schedule of conditions of the bio.

Throughout the day, the farmers will offer guided tours of their farms, animations, tastings and for some farm meals. A contest is also organized to win gourmet baskets with the products of the participating farms.

Como cada año, B.L.E Civam bio du Pays Basque coorganiza el evento De ferme en ferme – Etxaldez Etxalde. Este año, para la 15ª edición en los Pirineos Atlánticos, 40 granjas abrirán sus puertas el domingo 30 de abril, de 10h a 18h. Cerca de 20 explotaciones ecológicas de Euskal Herri participan en esta operación destinada a crear un momento de encuentro y de compartir con el gran público. El evento, de carácter educativo, tiene como objetivo promover sistemas agrarios respetuosos con el medio ambiente, mediante prácticas agrícolas que respeten las especificaciones de la agricultura ecológica.

A lo largo de la jornada, los agricultores ofrecerán visitas guiadas a sus explotaciones, actividades, degustaciones y, en algunos casos, comidas en la granja. También se organiza un concurso para ganar cestas gourmet con productos de las granjas participantes.

Wie jedes Jahr ist B.L.E Civam bio du Pays Basque Mitorganisator der Veranstaltung De ferme en ferme – Etxaldez Etxalde (Von Hof zu Hof – Etxaldez Etxalde). In diesem Jahr, zum 15. Mal in den Pyrénées Atlantiques, werden 40 Bauernhöfe am Sonntag, den 30. April, von 10 bis 18 Uhr ihre Türen öffnen. Fast 20 Bio-Bauernhöfe aus Euskal Herri nehmen an dieser Aktion teil, die darauf abzielt, einen Moment der Begegnung und des Austauschs für die breite Öffentlichkeit zu schaffen. Die Veranstaltung ist pädagogisch ausgerichtet und zielt darauf ab, umweltfreundliche landwirtschaftliche Systeme aufzuwerten, die bäuerliche Praktiken beinhalten, die insbesondere die Bio-Richtlinien einhalten.

Den ganzen Tag über bieten die Bauern und Bäuerinnen geführte Besichtigungen ihrer Höfe, Animationen, Verkostungen und teilweise auch Bauernmahlzeiten an. Es gibt auch ein Gewinnspiel, bei dem man einen Präsentkorb mit den Produkten der teilnehmenden Bauernhöfe gewinnen kann.

