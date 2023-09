« Faites » de l’éco-habitat : Projection du film « Habitat et santé » Ossès, 20 octobre 2023, Ossès.

Ossès,Pyrénées-Atlantiques

Un évènement festif et convivial pour découvrir les initiatives et les techniques liées à l’éco-habitat, accessibles près de chez vous. La projection du film « Habitat et santé » est écrit et incarné par Mélody Nicoud, architecte, et Clément Crozet, écologue, suivie d’échanges avec la salle..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A festive and convivial event to discover eco-housing initiatives and techniques, available near you. The screening of the film « Habitat et santé », written and directed by Mélody Nicoud, architect, and Clément Crozet, ecologist, will be followed by a discussion with the audience.

Un acto festivo y de convivencia para descubrir iniciativas y técnicas de ecovivienda disponibles cerca de casa. Proyección de la película « Habitat et santé », escrita y dirigida por Mélody Nicoud, arquitecta, y Clément Crozet, ecologista, seguida de un debate con el público.

Eine festliche und gesellige Veranstaltung, um Initiativen und Techniken im Zusammenhang mit dem ökologischen Wohnen zu entdecken, die in Ihrer Nähe zugänglich sind. Der Film « Habitat et santé » wird von Mélody Nicoud, Architektin, und Clément Crozet, Ökologe, geschrieben und gespielt, gefolgt von Gesprächen mit dem Publikum.

