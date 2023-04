Randonnée accompagnée Mendi Gaiak : sur les traces des vautours Parking Leclerc, 10 juillet 2023, Ossès.

Sur un sentier en crête au dessus des vallées verdoyantes du Pays Basque. Promontoire privilégié pour observer l’un des plus grands rapaces d’Europe, posés ou bien en vol, ce magnifique planeur défie les vents. En compagnie d’un passionné et de son équipement d’observation, venez découvrir tous les secrets de cette espèce emblématique des Pyrénées.

Niveau : Facile. Distance : 5km Dénivelé : +300m Durée : 3h. Âge mini : 7 ans. Inscription avant 24h..

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-10 17:00:00. EUR.

Parking Leclerc Route de Bayonne

Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On a ridge path above the green valleys of the Basque Country. Privileged promontory to observe one of the largest birds of prey in Europe, posed or in flight, this magnificent glider defies the winds. In the company of an enthusiast and his observation equipment, come and discover all the secrets of this emblematic species of the Pyrenees

Level : Easy. Distance : 5km Height difference : +300m Duration : 3h. Minimum age : 7 years old. Registration before 24 hours.

En un sendero de cresta sobre los verdes valles del País Vasco. Un promontorio privilegiado para observar una de las mayores rapaces de Europa, posada o en vuelo, esta magnífica planeadora desafía a los vientos. En compañía de un aficionado y de su equipo de observación, venga a descubrir todos los secretos de esta especie emblemática de los Pirineos

Nivel: Fácil. Distancia: 5km Desnivel: +300m Duración: 3h. Edad mínima: 7 años. Registro antes de 24 horas.

Auf einem Kammweg über den grünen Tälern des Baskenlandes. Von diesem Aussichtspunkt aus können Sie einen der größten Greifvögel Europas beobachten. Dieser wunderschöne Gleiter trotzt den Winden sowohl im Flug als auch in der Luft. Entdecken Sie mit einem passionierten Vogelbeobachter und seiner Beobachtungsausrüstung die Geheimnisse dieser emblematischen Vogelart der Pyrenäen

Niveau: Leicht. Entfernung: 5 km Höhenunterschied: +300 m Dauer: 3 Stunden. Mindestalter: 7 Jahre. Anmeldung bis 24 Uhr.

Mise à jour le 2023-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque