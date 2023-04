Atelier photo Librairie Menta Ossès Catégories d’Évènement: Ossès

Pyrénées-Atlantiques

Atelier photo Librairie Menta, 29 avril 2023, Ossès. Arpenter un territoire … Prise de vue intuitive, lecture collective d’images, culture photo.

4 boîtiers numériques disponibles, enfant/jeune/adulte à partir de 7ans..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 12:00:00. .

Librairie Menta

Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Surveying a territory ? Intuitive shooting, collective reading of images, photo culture.

4 digital cameras available, children/youth/adults from 7 years old. ¿Estudiar un territorio? Disparo intuitivo, lectura colectiva de imágenes, cultura fotográfica.

4 cámaras digitales disponibles, niños/jóvenes/adultos a partir de 7 años. Ein Gebiet durchwandern? Intuitives Fotografieren, gemeinsames Lesen von Bildern, Fotokultur.

4 Digitalkameras verfügbar, Kinder/Jugendliche/Erwachsene ab 7 Jahren. Mise à jour le 2023-03-30 par Office de Tourisme Pays Basque

Détails Catégories d’Évènement: Ossès, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Librairie Menta Adresse Librairie Menta Ville Ossès Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Librairie Menta Ossès

Librairie Menta Ossès Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/osses/

Atelier photo Librairie Menta 2023-04-29 was last modified: by Atelier photo Librairie Menta Librairie Menta 29 avril 2023 Librairie Menta Ossès

Ossès Pyrénées-Atlantiques