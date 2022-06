Ossatures – Brice Maré Marseille 6e Arrondissement, 26 août 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Ossatures – Brice Maré

2022-08-26 – 2022-10-08

Né en 1986 à Paris, Brice Maré vit et travaille à Thorigny-sur-Marne.

Diplômé de l’Ecole nationale d’arts de Bourges et de l’Ecole d’arts de Rueil-Malmaison, l’artiste s’est construit un répertoire rigoureux composé de formes géométriques, continuellement alimenté par des recherches formelles puisant dans l’histoire des motifs ornementaux, l’architecture, le design urbain mais aussi les mathématiques.



Compositions visuelles et/ou structures volumétriques, les oeuvres in situ de Brice révèlent les éléments structurels de l’architecture, esthétisent le vide. Les interventions, souvent monumentales, transforment l’environnement immédiat en une expérience sensorielle et intellectuelle totale, rafraichissante, les points de vue sont multipliés, l’espace se tord, s’ouvre au regard.



Pour sa première exposition à la galerie Le Cabinet d’Ulysse, Brice Maré proposera une installation murale ainsi qu’une série d’œuvres sur papier, inspirées de l’architecture des années 30.

Compositions visuelles et/ou structures volumétriques, les oeuvres in situ de Brice révèlent les éléments structurels de l’architecture.

