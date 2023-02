OSSAKA ESPACE 44, 14 février 2023, LYON.

Ossaka est une jeune fille. Elle vit dans son monde qu'elle nomme Okassa. Elle ne l'a jamais quitté, ni rencontré d'autres êtres, d'ailleurs. Elle vit seule, satisfaite de ses univers extérieur et intérieur. Toutefois, elle constate une chose qui lui apparaît étrange, Okassa rétrécit. Elle en ignore la raison, mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle se sent de plus en plus à l'étroit. C'est alors que Flouxe, un renard vagabond et conteur, solitaire lui aussi, fait irruption dans son univers, par erreur ou par malice Durée : 45 min Dès 6ans

ESPACE 44 LYON 44, rue Burdeau Rhne

Ossaka est une jeune fille. Elle vit dans son monde qu’elle nomme Okassa. Elle ne l’a jamais quitté, ni rencontré d’autres êtres, d’ailleurs. Elle vit seule, satisfaite de ses univers extérieur et intérieur.

Toutefois, elle constate une chose qui lui apparaît étrange, Okassa rétrécit. Elle en ignore la raison, mais ce qu’elle sait, c’est qu’elle se sent de plus en plus à l’étroit.

C’est alors que Flouxe, un renard vagabond et conteur, solitaire lui aussi, fait irruption dans son univers, par erreur ou par malice

Durée : 45 min



Dès 6ans

