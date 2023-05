Bien-être et détente à Alaudy Vacances 2075 Route de Puyoo, 5 mai 2023, Ossages.

Venez vous détendre à Alaudy Vacances. Profitez d’un forfait journée pour des séances de massage, sophrologie, yoga, jacuzzi, dégustation de tisanes et découverte de produits de beauté à base de kiwi. Sur réservation..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 17:00:00. EUR.

2075 Route de Puyoo Alaudy Vacances

Ossages 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and relax at Alaudy Vacances. Take advantage of a day package for massage, sophrology, yoga, jacuzzi, herbal tea tasting and discovery of kiwi-based beauty products. Reservations required.

Venga a relajarse a Alaudy Vacances. Aproveche un paquete de un día para masajes, sofrología, yoga, jacuzzi, degustación de tisanas y descubrimiento de productos de belleza a base de kiwi. Reserva obligatoria.

Entspannen Sie sich bei Alaudy Vacances. Profitieren Sie von einer Tagespauschale für Massagen, Sophrologie, Yoga, Jacuzzi, Kräuterteeverkostung und Entdeckung von Schönheitsprodukten auf Kiwi-Basis. Nach vorheriger Reservierung.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Pays d’Orthe et Arrigans