OSS 13

Café théâtre Tetard, le jeudi 14 octobre

Café théâtre Tetard, le jeudi 14 octobre à 20:00

Ce quatuor allie guitares, basse, batterie et deux voix complices qui se répondent, au service de chansons simples, en français, qui vont vous parler. Avec : – Sophie Biamino : chant et basse – Stéphane Viollet : percussions – Matthieu Fourreau : guitares – Olivier Griffaton : chant et guitare Ils se connaissent depuis l’école primaire… Enfin, celle de leurs enfants. Une instit, un chercheur et un pigeon voyageur qui se sont regroupés en 2017 dans une circonstance particulière, afin de coécrire une chanson joyeuse pour un petit garçon malade. Mais de cette expérience ont vite découlé toute une série de chansons et une envie féroce de scène.

11,95€ en pré-vente

♫CHANSON FRANÇAISE♫ Café théâtre Tetard 33, rue Ferrari 13005 Marseille

2021-10-14T20:00:00 2021-10-14T21:30:00

