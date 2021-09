Saint-Pierre Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre OSS 117 Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Centre Culturel et Sportif, le jeudi 16 septembre à 21:00

Le Centre Culturel et Sportif vous propose ce jeudi 16 septembre un film De Nicolas Bedos : OSS 117 Synopsis : 1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. Ouverture des portes à 20h30, début du film à 21h00.

Les billets sont en vente au secrétariat du CCS. Tarif plein 8€. Tarif Réduit 4€

Au CCS Centre Culturel et Sportif Rue Verdun, Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T21:00:00 2021-09-16T22:30:00

