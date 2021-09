OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire – Projection à Salins Salins-les-Bains, 10 septembre 2021, Salins-les-Bains.

OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire – Projection à Salins 2021-09-10 – 2021-09-10 Médiathèque 8 Rue de la République

Salins-les-Bains Jura Salins-les-Bains

4.2 4.2 EUR le 10/09/2021 à 20h30

Cinéma – Projection: “OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire”

Réalisé par Nicolas Bedos

Avec: Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye

Genre: comédie, espionnage, aventure

Le film sera présenté en clôture du Festival de Cannes 2021

Synopsis: 1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

+33 3 84 37 95 77 https://mediatheques-coeurdujura.fr/agenda/a-venir/12-oss-117-alerte-rouge-en-afrique-noire

