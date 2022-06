Ospot’Music – Les Dreamers

Ospot’Music – Les Dreamers, 25 août 2022, . Ospot’Music – Les Dreamers

2022-08-25 – 2022-08-25 Dreamers, c’est une discussion sur la vision réelle

ou utopique de l’humanité mise en musique de

manière rock avec une touche pop.

Un quatuor plein d’énergie qui aura plaisir de

partager ses compositions et reprises avec vous.

Petite restauration sur place

