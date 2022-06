Ospot’Music – Chafao Gère-Bélesten Gère-Bélesten Catégories d’évènement: 64260

Gère-Bélesten

Ospot’Music – Chafao Gère-Bélesten, 4 août 2022, Gère-Bélesten. Ospot’Music – Chafao Quartier Montplaisir Ospot Gère-Bélesten

2022-08-04 – 2022-08-04 Quartier Montplaisir Ospot

Gère-Bélesten 64260 Gère-Bélesten Chafao est un trio réuni par la volonté d’apporter

soleil, embruns et crème à bronzer partout où il se

rend !

Avec un répertoire riche de sons Gipsy, Chanson

Française, Soul, Funk, Reggae… Chafao passe

tout en sourire et bonne humeur devant tous les

publics !

Petite restauration sur place

+33 6 14 41 03 18

soleil, embruns et crème à bronzer partout où il se

rend !

Avec un répertoire riche de sons Gipsy, Chanson

Française, Soul, Funk, Reggae… Chafao passe

tout en sourire et bonne humeur devant tous les

publics !

Petite restauration sur place

Animation labellisée Eté Ossalois CCVO

Quartier Montplaisir Ospot Gère-Bélesten

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

