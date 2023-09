L’exposition « Hemendik » à découvrir en visite guidée Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Irissarry, 16 septembre 2023, Irissarry.

Découvrez l’exposition Hemendik, l’histoire de 30 objets iconiques du Pays basque.

Attention la visite du dimanche sera avec la présence exceptionnelle du designer Jean-Louis Iratzoki à l’origine du projet.

Plusieurs approches sont possibles pour appréhender un pays : son histoire, ses paysages, ses habitants, sa culture, ses langues, ses expériences… Avec « Hemendik », c’est au travers des objets que la richesse et la diversité du Pays basque sont abordées.

La production industrielle et artisanale est peu considérée, sa valeur culturelle et patrimoniale trop souvent sous-estimée. Or, l’histoire d’un objet permet de croiser divers contextes, qu’ils soient géographiques, historiques, politiques ou sociaux. À travers cette exposition de 30 objets, nous vous invitons à découvrir autrement les nombreuses facettes d’un territoire qui tire sa richesse de sa diversité.

Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Le Bourg, 64780 Irissarry Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 37 97 20 https://le64.fr/ospitalea Imposante commanderie navarraise de l’ordre des chevaliers-hospitaliers, fondée au XIIe siècle et rebâtie au début du XVIIe siècle par l’ordre de Malte. Réhabilitée en 2002, elle accueille un centre d‘éducation au patrimoine, une salle d’exposition et une médiathèque.

