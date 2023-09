Escape game Ospitalea Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Irissarry, 16 septembre 2023, Irissarry.

Escape game Ospitalea 16 et 17 septembre Ospitalea – Commanderie d’Irissarry 5 €. Sur inscription. Nombre de places limité à 8 personnes.

Depuis que de nouveaux travaux ont commencé à Ospitalea, d’étranges manifestations ont lieu. Une chercheuse en résidence à Ospitalea est retrouvée pétrifiée. Les médecins n’arrivent pas à trouver l’origine de ses maux.

Vous aurez la lourde tâche de vous replonger dans ses recherches afin d’élucider énigmes et secrets de cette ancienne commanderie des chevaliers hospitaliers.

Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Le Bourg, 64780 Irissarry Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 37 97 20 https://le64.fr/ospitalea [{« type »: « link », « value »: « http://www.ospitalea.fr »}, {« type »: « email », « value »: « ospitalea@le64.fr »}] Imposante commanderie navarraise de l’ordre des chevaliers-hospitaliers, fondée au XIIe siècle et rebâtie au début du XVIIe siècle par l’ordre de Malte. Réhabilitée en 2002, elle accueille un centre d‘éducation au patrimoine, une salle d’exposition et une médiathèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©CD64