Rignac Atelier de lecture de journaux et livres populaires anciens OSP – Musée de technologies anciennes Rignac, 16 septembre 2023, Rignac. Atelier de lecture de journaux et livres populaires anciens 16 et 17 septembre OSP – Musée de technologies anciennes Des ateliers de lecture de documents anciens portant sur la vie en Aveyron au début du XXe siècle, animés par des membres de l’association, seront disponibles toutes les heures.

Les journaux tels que « Ensemble » et d’autres publications seront au programme. OSP – Musée de technologies anciennes 6 place du Foirail, 12390 Rignac Rignac 12390 Aveyron Occitanie 06 08 96 54 13 http://www.osp-rignac.fr Sur une superficie de 250 m2, vous pourrez découvrir une exposition de 200 objets de la vie quotidienne entre 1850 et 1950, dont la plupart sont en parfait état de fonctionnement. Nos guides seront présents pour vous proposer des démonstrations interactives. De plus, nous organisons des ateliers pour une expérience encore plus immersive. Grand parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

