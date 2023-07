Un oeil sur le passé : partez à la (re)découverte de technologies domestiques anciennes ! OSP – Musée de technologies anciennes Rignac, 16 septembre 2023, Rignac.

Un oeil sur le passé : partez à la (re)découverte de technologies domestiques anciennes ! 16 et 17 septembre OSP – Musée de technologies anciennes Gratuit. Entrée libre. Capacité d’accueil : 20 personnes par heure maximum.

Profitez d’une visite commentée à travers les 200 éléments exposés dans ce musée.

Découvrez une exposition qui met en valeur et explique environ 200 anciens outils technologiques. Ces éléments sont principalement liés aux usages domestiques de communication et de mesure entre les années 1850 et 1950 environ, tels que la musique, la radio, l’écriture, les horloges, la photographie, le cinéma, le son, la mesure et la téléphonie. Chaque objet fonctionne dans son état d’origine après une éventuelle remise en état.

Laissez-vous captiver par les récits sur l’utilité, le fonctionnement et l’histoire de ces outils, qui sauront satisfaire tous les publics.

OSP – Musée de technologies anciennes 6 place du Foirail, 12390 Rignac Rignac 12390 Aveyron Occitanie 06 08 96 54 13 http://www.osp-rignac.fr Sur une superficie de 250 m2, vous pourrez découvrir une exposition de 200 objets de la vie quotidienne entre 1850 et 1950, dont la plupart sont en parfait état de fonctionnement. Nos guides seront présents pour vous proposer des démonstrations interactives. De plus, nous organisons des ateliers pour une expérience encore plus immersive. Grand parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©OSP – Musée de technologies anciennes