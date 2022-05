Osons prendre la mouche !

2022-08-10 10:00:00 – 2022-08-10 12:00:00 Mettons nos préjugés de côté et découvrons ensemble, lors de ce rallye, les particularités d’un insecte essentiel et remarquable : la mouche !

RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville.

