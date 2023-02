Osons nos talents Salle Gagarine Port-de-Bouc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-05-13 09:00:00 09:00:00 – 2023-05-14 19:00:00 19:00:00

Bouches-du-Rhône Venez à la découverte d’une exposition riche d’œuvres et de créations proposées par les artistes amateurs à la Salle Gagarine de Port-de-Bouc les 13 et 14 mai 2023. Les artistes amateurs Port de Boucains exposent leurs créations (Peinture, Sculpture, Dessins, Créations diverses, Chant…) ot@portdebouc-tourisme.fr +33 4 42 06 27 28 Salle Gagarine 30 Rue Charles Nedelec Port-de-Bouc

