Osons l'opérette avec le Choeur Philharmonique de Martigues

Osons l’opérette avec le Choeur Philharmonique de Martigues Place Lamartine Eglise Saint Geniès (Genest) Martigues

2022-04-10 17:00:00 – 18:30:00

Martigues Bouches-du-Rhône

15 15 Avec Laurence Janot, régulièrement invitée pour des premiers plans à l’Odéon de Marseille, qui nous enchantera de sa voix pour quelques airs et partagera le final avec le Choeur.



En première partie, c’est tout un univers “animal” qui vous attend à travers 2 pages exceptionnelles “L’Histoire de Babar” et “Le Bestiaire” de Francis Poulenc où Emmanuel Trenque, le Chef du Choeur, sera au piano avec Jean-Michel Muscat comme récitant et baryton soliste.

Informations et réservations conseillées au 06.02.12.88.48 ou à l’Office de tourisme de Martigues



Concert au profit de la recherche ophtalmologie avec Rétina France

Venez toutes et tous à la (re)découverte des plus grands succès de l’Opérette interprétés par le Choeur philharmonique de Martigues. De la vie Parisienne à Orphée aux enfers, de Véronique à la Belle de Cadix, des Mousquetaires au couvent à Ciboulette

choeurdemartigues@orange.fr +33 6 02 12 88 48

