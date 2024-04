Osons la paix Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch, samedi 13 avril 2024.

L’histoire de l’humanité n’est pas un long fleuve tranquille. Du plus loin que remontent nos souvenirs, elle est émaillée de guerres successives, de génocides, de violences .Le pouvoir, l’argent, la religion ont semé la haine, la violence et la mort.

Mais avec ce spectacle, Promotion Culturelle Allaudienne s’est donné pour mission de vous offrir un merveilleux message de paix.

Quel meilleur vecteur de communication entre les peuples que l’amour de l’Art et de la Culture, voire du sport ?

35 participants évolueront sur scène pour partager ce message de Paix et d’Espoir 18 danseurs, 5 chanteurs et un comédien ainsi qu’une chorale.

Nous avons tenu à ce que ce spectacle soit aussi un projet pédagogique, car, qui mieux que des enfants pour faire voyager ce message ?

Vous pourrez donc applaudir la chorale de l’école élémentaire Louis Nivière sous la houlette de leur enseignants Madame Charloote Riou. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13 21:00:00

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@allauch.com

L’événement Osons la paix Allauch a été mis à jour le 2024-03-27 par Maison du Tourisme d’Allauch