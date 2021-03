Saint-Denis Office franco-québécois pour la jeunesse Saint-Denis Osons la Francophonie de demain : culture et innovation sociale Office franco-québécois pour la jeunesse Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

Office franco-québécois pour la jeunesse, le mardi 16 mars à 15:00

À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) ont souhaité s’associer au Bureau International Jeunesse (BIJ) de Wallonie Bruxelles pour présenter les dernières initiatives jeunesse en culture et en innovation sociale en Francophonie. Rendez-vous en ligne mardi 16 mars 2021 : De 15h à 18h, heure de France et de Belgique

De 10h à 13h, heure du Québec **10h (Qc) / 15h (Fr et Be) : “L’innovation sociale, un outil en temps de crise”** Crise environnementale, sociale, économique, sanitaire… Nos démocraties font face à de nouveaux défis, comme la pandémie de COVID-19, qui influencent nos perspectives. Face à ces changements, entrepreneurs, associations, jeunes engagés, etc., se mobilisent pour apporter des solutions concrètes et améliorer la vie des citoyens au travers d’initiatives inspirantes. **11h35 (Qc) / 16h35 (Fr et Be) : “La création francophone, un vecteur pour la coopération culturelle”** L’OFQJ, LOJIQ et le BIJ travaillent depuis de nombreuses années à favoriser les rencontres entre les jeunesses francophones afin de renforcer leurs capacités, leur donner une place lors des grands temps institutionnels et leur offrir des opportunités de création, d’expression et de diffusion. C’est ainsi que les trois offices de mobilité ont développé une expertise dans la réalisation de résidences artistiques à l’échelle de la Francophonie.

Les webinaires auront lieu sur Zoom.

L’OFQJ en France & au Québec et le Bureau International jeunesse Wallonie Bruxelles organisent deux tables rondes sur la culture et l’innovation sociale en Francophonie Office franco-québécois pour la jeunesse 11 passage de l’Aqueduc, 93200 Saint-dénis Saint-Denis

