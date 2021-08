Lyon Place du général Diego Brosset Métropole de Lyon “Osons franchir le Rhône” Place du général Diego Brosset Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

le samedi 16 octobre à 14:00

L’historienne et autrice Chantal Jane Buisson proposera un parcours à la découverte du quartier lyonnais des Brotteaux le samedi 16 octobre à partir de 14 h. Quoique délaissé par les touristes la rive gauche du Rhône récèle autant d’édifices remarquables que sa voisine la Presqu’île. Au fil de ce parcours nous découvrirons, entre autres, de nombreux bâtiments témoins de l’activité industrieuse et culturelle du VI° arrondissement de Lyon. Citons pour exemple l’ex Hôtel Lugdunum, l’usine des ébénistes Chaleyssin oeuvre de Tony Garnier. Aujourd’hui certains de ces édifices ont déjà acquis une nouvelle destinée tandis que d’autres comme l’ex Musée Guimet s’intérrogent encore sur leur devenir. La pioche du démolisseur a beaucoup agi se pliant aux éxigences de l’urbanisation. Mais nous pourrons encore observer, ceintes par de gigantesques immeubles, des maisons où habitèrent des chefs.es d’entreprise ou lovés au fond d’une cour d’anciens lieux de production. Départ du parcours à 14 h place du Général Diego Brosset face à l’aire de jeux pour enfants 69006 Lyon

Prix: 10 euros par personne, demi tarif pour les adolescents, gratuit pour les enfants -Pas de réservation – Règlement sur place en espéces

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T16:30:00

