Osmoz présente : LIVE ODYSSEY – Chapitre 1 : Calypso L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Osmoz présente : LIVE ODYSSEY – Chapitre 1 : Calypso L’Alimentation Générale, 11 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 11 mars 2022

de 20h00 à 23h00

gratuit

De retour à l’alimentation générale pour vous présenter notre tout nouveau format d’événement Live Odyssey. Live Odyssey c’est Osmoz au crépuscule. Un format plus showcase mêlant Live et Dj Set pour vous proposer la meilleure entame de week-end. Rendez vous le 11 mars pour ce premier chapitre autour de la nymphe Calypso, qui a retenu captive Ulysse pendant 7 longues années de son retour à Ithaque. Calypso c’est le renouveau de la quête, c’est aussi l’amour et l’immortalité. Avec : Albe (live), Souplesse (dj set), Source (dj set) L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : http://alimentation-generale.net/evenements/2022-03-11#.YiImaiHJ–k https://www.facebook.com/events/301056128681593/ Concert;Musique

Date complète :

2022-03-11T20:00:00+01:00_2022-03-11T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Alimentation Générale Adresse 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville L'Alimentation Générale Paris Departement Paris

L'Alimentation Générale Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Osmoz présente : LIVE ODYSSEY – Chapitre 1 : Calypso L’Alimentation Générale 2022-03-11 was last modified: by Osmoz présente : LIVE ODYSSEY – Chapitre 1 : Calypso L’Alimentation Générale L'Alimentation Générale 11 mars 2022 L'Alimentation Générale Paris Paris

Paris Paris