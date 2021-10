Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris OSMOZ invite HORS NORME L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mois dernier, le collectif Ozmoz recevait les strasbourgeois de La Finca à l’Alim. Cette fois-ci c’est le collectif parisien Hors Norme qu’ils invitent pour une session qui s’annonce très musclée. ▬▬▬▬▬▬ PROGRAMMATION ▬▬▬▬▬▬ DJ SETS ► MATISSE (OSMOZ) Big boss du label Glukoz Records, Matisse puise d’habitude son inspiration dans la soul, la funk et la disco. Cette fois-ci, il vous présentera un set teinté techno pour entamer les hostilités. https://soundcloud.com/…/podcast-4-glukoz-2-yo… ► LA LIMO (OSMOZ) La Limo est un ovni, on le connaît aussi bien pour ses sets orienté New Wave – EBM que pour être capable de lâcher un Banger qui retourne une piste de danse. Soyez prêts. ► BREAKFAST BLAA B2B FOOKIN HELL (HORS NORME) On me dit dans l’oreillette que les frérots d’Hors Norme nous préparent un B2B d’anthologie, à ne rater sous aucun prétexte. → Entrée : gratuit → Ouverture des portes : 20h → PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Concerts -> Autre concert L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact :L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net https://www.facebook.com/lalimentation.generale Concerts -> Autre concert Musique

