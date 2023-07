ENGLISH IN ACTION Osmington Weymouth Catégories d’Évènement: Dorset

Weymouth ENGLISH IN ACTION Osmington Weymouth, 15 juillet 2023, Weymouth. ENGLISH IN ACTION 15 – 28 juillet Osmington 1995 € Transport au départ de Paris/Ile de France inclus Séjour de 14 jours : du 15 au 28 juillet 2023 Sur la côte sud de l’Angleterre, Osmington est situé à 8 km de la station balnéaire de Weymouth. Entourée par les paysages époustouflants de la Côte jurassique, Weymouth est une charmante ville georgienne et l’une des destinations les plus attrayantes du Dorset. Au programme : 10 demi-journées de cours d’anglais soit 30 heures réparties sur les 2 semaines, sports collectifs, cocktail d’activités sur le campus, excursions de deux demi-journée à Londres afin de découvrir les principaux monuments, mais aussi une excursion d’une journée Bath, Salisbury et Weymouth… Osmington DT3 6EZ WEYMOUTH Weymouth Dorset Angleterre [{« type »: « email », « value »: « info.colos@tootazimut.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

