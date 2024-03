Oskar le petit viking Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, mercredi 10 avril 2024.

Oskar le petit viking Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Des marionnettes, du théâtre et des chansons pour plonger dans le monde des Vikings !Enfants

À partir de 3 ans

Cie Célimen Globule et Anonyme



Un petit garçon timide est projeté dans une épopée viking… Oskar s’endort sur son livre quand apparaît une volva, une gentille sorcière viking.



Elle lui confie une mission voyager dans le passé pour sauver le dernier œuf de dragon ! Ses rencontres fabuleuses avec un corbeau protecteur, le dieu Loki, des elfes, vont-elles permettre à ce jeune garçon au cœur pur de réussir sa mission ?



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:30:00

fin : 2024-04-10

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

