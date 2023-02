Oskar Kokoschka – Un Fauve à Vienne MUSEE D’ART MODERNE VILLE DE PARIS, 7 février 2023, PARIS.

Oskar Kokoschka – Un Fauve à Vienne MUSEE D’ART MODERNE VILLE DE PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-07 (2023-02-07 au ) 10:15. Tarif : 15.7 à 15.7 euros.

Oskar KokoschkaUn fauve à VienneDu 23 septembre 2022 au 12 février 2023Le Musée d'Art Moderne de Paris présente la première rétrospective parisienne consacrée à l'artiste autrichien Oskar Kokoschka (1886-1980).Retraçant sept décennies de création picturale, l'exposition rend compte de l'originalité dont fait preuve l'artiste et nous permet de traverser à ses côtés le XXe européen.Peintre, mais aussi écrivain, dramaturge et poète, Oskar Kokoschka apparaît comme un artiste engagé, porté par les bouleversements artistiques et intellectuels de la Vienne du début du XXe siècle. Par sa volonté d'exprimer l'intensité des états d'âmes de son époque, et un talent certain pour la provocation, il devient pour la critique l'enfant terrible de Vienne à partir de 1908 où, soutenu par Gustav Klimt et Adolf Loos, il inspire une nouvelle génération d'artistes, parmi lesquels Egon Schiele. Portraitiste de la société viennoise, Kokoschka parvient à mettre en lumière l'intériorité de ses modèles avec une efficacité inégalée.

MUSEE D’ART MODERNE VILLE DE PARIS PARIS 11, avenue du Pdt Wilson Paris

Le Musée d’Art Moderne de Paris présente la première rétrospective parisienne consacrée à l’artiste autrichien Oskar Kokoschka (1886-1980).

Retraçant sept décennies de création picturale, l’exposition rend compte de l’originalité dont fait preuve l’artiste et nous permet de traverser à ses côtés le XXe européen.

Peintre, mais aussi écrivain, dramaturge et poète, Oskar Kokoschka apparaît comme un artiste engagé, porté par les bouleversements artistiques et intellectuels de la Vienne du début du XXe siècle. Par sa volonté d’exprimer l’intensité des états d’âmes de son époque, et un talent certain pour la provocation, il devient pour la critique l’enfant terrible de Vienne à partir de 1908 où, soutenu par Gustav Klimt et Adolf Loos, il inspire une nouvelle génération d’artistes, parmi lesquels Egon Schiele. Portraitiste de la société viennoise, Kokoschka parvient à mettre en lumière l’intériorité de ses modèles avec une efficacité inégalée.

