OSKA en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, dimanche 27 octobre 2024.

Le dimanche 27 octobre 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 18.50 EUR

L’étoile montante autrichienne de l’indie folk, OSKA, viendra jouer pour la première fois à Paris après avoir soutenu des artistes comme Tom Odell ou Stu Larsen !

Supersonic Records & Take Me Out présentent…

OSKA en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/a6aa9b1c0fea

OSKA

(Indie folk – Autriche)

Au milieu de l’année 2020, OSKA a touché le jackpot. L’artiste autrichienne signe son premier contrat avec le label canadien Nettwerk, peu après avoir remporté le XA Music Export Award au Waves Vienna Festival 2020. En plus de toutes les sorties majeures dans son pays, OSKA a également réussi à convaincre la presse internationale en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Italie et même aux États-Unis. Son premier album « My World, My Love, Paris » a reçu une reconnaissance internationale et a donné lieu à un calendrier chargé avec plus de 100 concerts à travers l’Europe en 2022. Outre sa tournée solo, la charmante auteure-compositrice-interprète a conquis le cœur de l’Europe en assurant la première partie d’artistes tels que Milow, Stu Larsen, HAEVN ou Matt Simons, en en tourant avec Tom Odell. En 2023, elle a également remporté un prix très convoité, le Music Moves Europe Award, suivant les traces de lauréats précédents tels que Rosalía, Dua Lipa, Stromae, Hozier, Adele, Mumford & Sons, ou Christine and the Queens.

En août 2024, OSKA ouvrira les quatre concerts à guichets fermés des superstars britanniques Coldplay au stade Ernst Happel de Vienne. Se produire devant environ 50 000 fans chaque soir, soit un total de 200 000 personnes, marquera le point culminant de sa carrière jusqu’à présent. La joie et l’honneur sont immenses, car Chris Martin & Co. choisissent personnellement les artistes qui assureront la première partie de leur tournée.

ÉCOUTER

https://oska.bandcamp.com/

REGARDER

https://www.youtube.com/@goodoldoska

AIMER

https://www.instagram.com/goodoldoska/

———————————

Dimanche 27 Octobre 2024

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 18.50€ / 22€ sur place

Ouverture de la billetterie le 27 mars à 10h : https://link.dice.fm/a6aa9b1c0fea

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/1LPDTkh9D https://fb.me/e/1LPDTkh9D https://link.dice.fm/a6aa9b1c0fea

OSKA en concert au Supersonic Records !