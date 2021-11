Osiris Cover Band – Tribute Oasis Salle culturelle, 4 décembre 2021, Simiane-Collongue.

Osiris Cover Band – Tribute Oasis

Salle culturelle, le samedi 4 décembre à 21:00

C’est en janvier 2019 que le groupe Osiris voit le jour à l’initiative d’Alain Battaglia et Eric Di Meco. Avec Lionel et Patrick, ils se mettent à la recherche d’un chanteur et c’est la rencontre avec Axel qui va donner la direction artistique groupe. En effet, la culture musicale d’Axel et sa voix particulière oriente rapidement les 5 potes vers des reprises du groupe mythique de Manchester: Oasis. Un hommage au groupe des frères Gallagher devient une évidence et la décision coule de source, Osiris retranscrira sur scène leurs concerts. Pour leur tenue de scène, Osiris se servira de la passion de Noel et Liam Gallagher pour leur club de cœur, Manchester City. Depuis le groupe s’est élargi en accueillant Chris qui devient le troisième guitariste d’Osiris, dans le but d’approcher toujours plus le mur de guitare de la formation mancunienne. Assister à un concert d’OSIRIS c’est revenir 20 ans en arrière, bien avant la séparation du groupe. Les fans y retrouveront tous les codes de ce qui a fait le succès de ce groupe emblématique; les autres, tous les ingrédients qui ont fait de la Brit Pop un courant musical majeur. Informations : Ce concert au profit du Téléthon fait appel à la générosité des citoyens. Tous les dons récoltés seront reversés au Téléthon. Sur réservation uniquement (pas de billetterie sur place) : 04 42 22 62 34

Gratuit sur réservation

♫♫♫

Salle culturelle route de Gardanne 13109 Simiane Collongue Simiane-Collongue Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T21:00:00 2021-12-04T23:00:00