imfp, le mercredi 5 janvier 2022 à 20:30

Depuis 20 ans, Éric DI MECO se consacre à la basse et a su s’entourer de musiciens de grand talent pour une soirée Tribute à Oasis. Le groupe est né en 2019 de rencontre de musiciens, et trouve rapidement ‘The Voice’ en la personne d’Axel Rancurel qui chante comme un Gallagher : c’est parti pour des reprises du groupe mythique de Manchester : Oasis. Assister à un concert d’OSIRIS c’est revenir 20 ans en arrière, bien avant la séparation du groupe. Les fans y retrouveront tous les codes de ce qui a fait le succès de ce groupe emblématique ; les autres, tous les ingrédients qui ont fait de la Brit Pop un courant musical majeur et un plaisir festif grâce à des musiciens chevronnés. Et, si vous regardez bien, sur scène, les musiciens jouent avec les maillots de Manchester City et pour le rappel, ils changent les maillots pour les couleurs de… devinez ! Teaser : [https://www.youtube.com/watch?v=KU38hbZ-zwE](https://www.youtube.com/watch?v=KU38hbZ-zwE) Patrick Durand : Batterie Eric Di Meco : Basse Lionel Desblache : Guitare Alain Battaglia : Guitare Axel Rancurel : Chant

6 / 10€ / gratuit pour les étudiants IMFP

♫♫♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-05T20:30:00 2022-01-05T22:30:00

