OSIER CUP, TOURNOI DE FOOTBALL A FAYL-BILLOT Fayl-Billot, samedi 22 juin 2024.

Tout public

L’USFBH est très heureuse de vous annoncer la première édition de l’OSIER CUP!??

Elle aura lieu les 22 et 23 juin prochain, à Fayl-Billot, pour les catégories U11 et U13.

Plus qu’un simple évènement de foot, l’OSIER CUP sera également l’occasion de mettre en avant les savoir faire locaux, de sensibiliser les jeunes ados aux gestes qui sauvent et aux violences dans le sport mais aussi de se challenger sur divers jeux.

Près de 500 enfants sont attendus sur le week-end et, à ce jour, des équipes d’Ile-de-France, de l’Aube et d’autres départements voisins ont répondus présent. Ne tardez pas ! ??

Le mois de juin s’annonce intense avec :

– 22/06 OSIER CUP U11

– 23/06 OSIER CUP U13

Animations et restauration

– 29/06 la troisième édition de notre tournoi de sixte

Information et inscription au 0681041472 ou à osiercup@gmail.com

Le club de l’US Fayl-Billot Hortes, c’est une école de foot dès 5 ans jusqu’aux seniors. Il s’associe pour former le Groupement des 3 Provinces, de U12 à U18. Et participe à la promotion du football féminin. Bienvenue dans le Sud Haut-Marnais ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-23

Chemin des Nouottes

Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est osiercup@gmail.com

