Osez voyager avec des enfants

Osez voyager avec des enfants, 20 mai 2022, . Osez voyager avec des enfants

2022-05-20 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-20 21:30:00 21:30:00 Soirée découverte sur mesure pour tous les aventuriers qui souhaitent se lancer en familleStandsPapotage avec partage d’expériencesPrésentation et essai d’équipements (biporteurs, remorques, sièges bébé…)

Cet événement est proposé par les associations Dérailleurs et , Vélisol’ dans le cadre de Mai à vélo et à pied Soirée découverte sur mesure pour tous les aventuriers qui souhaitent se lancer en famille Stands

Papotage avec partage d’expériences

Présentation et essai d’équipements (biporteurs, remorques, sièges bébé….. +33 2 31 34 45 70 Soirée découverte sur mesure pour tous les aventuriers qui souhaitent se lancer en familleStandsPapotage avec partage d’expériencesPrésentation et essai d’équipements (biporteurs, remorques, sièges bébé…)

Cet événement est proposé par les associations Dérailleurs et , Vélisol’ dans le cadre de Mai à vélo et à pied dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville