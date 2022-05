Osez l’osier !, 5 juin 2022, .

Osez l’osier !

2022-06-05 – 2022-06-05

Dans le cadre des “Rendez-vous aux jardins 2022” : atelier de vannerie pour les +18 ans. Rdv au Théâtre de verdure, parc de la Garenne.

Grâce à Christine Faganello, vannière professionnelle, maniez l’osier, brut ou pelé, et confectionnez des objets qui pourront décorer vos intérieurs. Cette séance récréative et manuelle sera l’occasion pour les non-initiés de toucher les différents matériaux, de comprendre les bases de la vannerie et de déployer leur talent de tresseur.

