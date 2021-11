Osez l’ESS Le 108, 25 novembre 2021, Rouen.

Osez l’ESS

Le 108, le jeudi 25 novembre à 13:30

C’est le rendez-vous des créateurs d’entreprise en économie sociale et solidaire. Cet événement, organisé par la CRESS Normandie et financé par la Métropole Rouen Normandie, s’adresse à tous les porteurs de projet et toutes les personnes intéressées par la création d’entreprise en économie sociale et solidaire et plus largement toutes les personnes intéressées par la création d’entreprises qui ont un sens. **En visioconférence**

Sur inscription

Le 108 108, allée François Miterrand, Rouen Rouen Grammont Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T13:30:00 2021-11-25T17:00:00