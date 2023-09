Osez les autrices – « Ce que je sais d’elles » Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 18h30 à 19h30

.Public adultes. gratuit

En partenariat avec le Théâtre La reine blanche, la bibliothèque vous invite à découvrir les récits confiés par quelques femmes, âgées de plus de 70 ans, sur leurs vies conjugales, à Emilie Leconte, autrice, scénariste et metteuse en scène.

Audrey Bertrand, Tessa Volkine et Françoise Lorente, sont les porteuses du projet et comédiennes interprètes.

Des pépites de théâtre écrites par des autrices émergentes, ou immergées, mises en espace par des metteuses et metteurs en scène du SNMS et lues par les Actrices et Acteurs de France Associés-AAFA, en partenariat avec le théâtre La reine blanche.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

Contact : +33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19

Théâtre La reine blanche