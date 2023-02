Osez l’égalité ! Débat et concert rap Espace Julien, 8 mars 2023, Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement.

2023-03-08 16:30:00 16:30:00 – 2023-03-08 21:00:00 21:00:00

La Commission européenne à Marseille vous invite à un évènement gratuit consacré à la Journée Internationale des Droits des Femmes, mercredi 8 mars 2023 de 16h30 à 21h.



• Débat

Débat sur les droits des femmes ainsi que des échanges entre des jeunes marseillais et des femmes inspirantes. Le débat rassemblera 50 à 60 jeunes marseillais de 15 à 25 ans. Six femmes « inspirantes » seront nos intervenantes. Toutes ont suivi une voie professionnelle plutôt réservée aux hommes (joueuse de foot de l’OM, créatrice d’entreprise high-tech, créatrice de cosmétiques bio, rappeuse, cordiste…). Elles partageront leur expérience sur les difficultés et les avantages de l’égalité. Il sera question des initiatives de l’UE et de la France en matière de droits des femmes. Le débat se veut interactif et avec les jeunes afin qu’ils puissent aussi poser leurs questions. Des micros circuleront dans la salle.



• Ateliers et rencontres

Après le débat, des associations de défense des droits des femmes : Femmes du Plan D’Aou (droits des femmes), La Maraude Mentalité, Nous toutes MRS, Mêmes Marseillais et Pulse MRS) proposeront des ateliers et des rencontres afin de faire connaître leurs actions.



• Concert

Un grand concert de la scène RAP marseillaise féminine clôture l’évènement.

Namek Lansky, Kara Nandjee, Lau Rinha, La Lita et TrampQueen assureront un spectacle de presque 3 heures. Ces jeunes artistes se distinguent avec talent dans des styles de RAP différents, teintés de rythmes RnB, sud-américain ou plus électronique.

Le DJ Crams animera la fin du concert.

Rendez-vous mercredi 8 mars de 16h30 à 21h à l’Espace Julien.

http://www.espace-julien.com/

