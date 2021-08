Osez le vin au féminin Gueberschwihr, 14 octobre 2021, Gueberschwihr.

Osez le vin au féminin 2021-10-14 14:00:00 – 2021-10-17 16:00:00

Gueberschwihr Haut-Rhin Gueberschwihr

EUR Muriel vous partage sa passion pour les vins d’Alsace qu’elle élabore en vous guidant dans ses vignes bio et vous explique son travail du quotidien. Une balade éducative et insolite pour comprendre comment naît notre vin d’Alsace. A suivre, visite des installations et de la cave pour comprendre la transformation du raisin en vin avant de passer à l’étape ultime : la dégustation comparative et commentée de 6 de nos vins que chacun pourra choisir sur la carte en fonction de ses préférences (sec, fruité, doux, moelleux, …).

Une animation pour tous les âges : dégustation de jus de fruits pour les plus jeune.

Nombre de participants limités à 10 personnes.

Vivez une expérience originale et convivial dans un environnement nature. Muriel, Vigneron Indépendant, vous partagera son quotidien. En famille, explorez la vigne bio lors d’une balade insolite suivi d’une visite de cave et d’une dégustation de six de nos vins et de jus de fruits pour les plus jeunes.

+33 3 89 49 33 61

Muriel vous partage sa passion pour les vins d’Alsace qu’elle élabore en vous guidant dans ses vignes bio et vous explique son travail du quotidien. Une balade éducative et insolite pour comprendre comment naît notre vin d’Alsace. A suivre, visite des installations et de la cave pour comprendre la transformation du raisin en vin avant de passer à l’étape ultime : la dégustation comparative et commentée de 6 de nos vins que chacun pourra choisir sur la carte en fonction de ses préférences (sec, fruité, doux, moelleux, …).

Une animation pour tous les âges : dégustation de jus de fruits pour les plus jeune.

Nombre de participants limités à 10 personnes.

dernière mise à jour : 2021-07-29 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach