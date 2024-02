Osez le vin au féminin Gueberschwihr, dimanche 3 mars 2024.

Osez le vin au féminin Gueberschwihr

Partez à la rencontre de Muriel, une vigneronne indépendante qui vous fera vivre le vin au féminin. Pendant 2 heures, vous explorerez une partie de son domaine, ses vignes BIO, ses caves et ses secrets de fabrication. Vous dégusterez ensuite les vins de votre choix parmi toutes ses cuvées, en écoutant leurs histoires. Une expérience oenotouristique unique et inoubliable !

Laissez-vous guider et venez tout d’abord découvrir la viticulture BIO lors d’une balade insolite dans les vignes. Entre passion et respect de la terre, le savoir-faire de la Maison vous sera partagé à travers une philosophie familiale et féminine.

Propriété de 8 ha, le Domaine GUETH abrite ses caves au cœur du vignoble. Lors de cette aventure immersive et humaine, vous visiterez les installations techniques utilisées pour l’élaboration des cuvées que Muriel vous commentera, avant de vous dévoiler quelques-uns de ses secrets.

L’expérience se conclura par une dégustation comparative et commentée de 6 à 10 vins que vous choisirez parmi l’ensemble des cuvées du Domaine en fonction de vos goûts et envies. Muriel vous dévoilera l’histoire pour chacune des cuvées dégustées. EUR.



Début : 2024-03-03 16:30:00

fin : 2024-09-14 18:30:00

1 Brunnmattweg

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est cave@vin-alsace-gueth.com

