Osez le conservatoire Chinon, 27 mars 2022, Chinon.

Osez le conservatoire Chinon

2022-03-27 16:00:00 – 2022-03-27

Chinon Indre-et-Loire

« Récital : six cordes sensibles par Nicolas Lestoquoy ». Nicolas Lestoquor, guitariste et compositeur passionné, toujours curieux de nouvelles rencontres, fait l’ouverture de la saison 2022 de Musiques et Patrimoine. avec le concours des élèves des classes de guitare des écoles et conservatoires membres de l’association Guitares en Touraine, pour la création exclusive en première mondiale d’une œuvre de sa composition. Il est considéré par ses pairs comme un artiste « charismatique », ses apparitions sont remarquées et son parcours est jalonné de rencontres singulières avec des artistes à la renommée internationale. Pour cette escale à Chinon, c’est dans une formule solo qu’il déclinera un programme constitué de célèbres pièces de l’Histoire de la Guitare.

