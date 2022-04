Osez le bain de forêt Autrêches, 30 avril 2022, Autrêches.

Osez le bain de forêt Autrêches

2022-04-30 – 2022-04-30

Autrêches Oise Autrêches

La forêt vous appelle… Acceptez son invitation ! Vous rêvez de respirer les parfums enchanteurs de la nature, de plonger les mains dans la terre, de vous remplir de l'énergie des arbres ? Rapprochez-vous de la nature et de son harmonie grâce à cette sortie encadrée par un guide sylvothérapeute. Savourez les sons, les odeurs, les images et laissez-vous imprégner par les bienfaits de la forêt ! La séance se conclura par une collation.

Pensez à amener vos chaussures de marche, et des vêtements longs et clairs.

Événement à partir de 7 ans.

Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise

Autrêches

dernière mise à jour : 2022-04-19 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise