Univers’elles , centre de therapies naturelles et alternatives, le dimanche 7 mars à 09:00

**Oser être, se retrouver, rayonner, s’accueillir** **et** **expérimenter ensemble** !

Ce sera le fil rouge de la journée de stage animée par Anma Lataste et Anthony Doux.

Nous croiserons nos pratiques chamaniques et nos outils d’accompagnements (psychorésonance, cohérences cardiaques, décodages des croyances limitantes…) au son des **tambours, de l’accordéon, des instruments de musique du monde, des chants vibratoires et des histoires canalisées pour le groupe.** Lien pour le programme du stage :

[**[http://reenchanterleshistoires.com/stages-et-ateliers/osez-etre-celle-ou-celui-que-vous-souhaitez/](http://reenchanterleshistoires.com/stages-et-ateliers/osez-etre-celle-ou-celui-que-vous-souhaitez/)**](http://reenchanterleshistoires.com/stages-et-ateliers/osez-etre-celle-ou-celui-que-vous-souhaitez/) Nous vous proposons de vivre cette journée comme un **Voyage Initiatique** en vous invitant à retrouver :

– votre lumière intérieure ⭐️avec les ** »Recouvrements d’âmes** « ,

– votre capacité à contourner les freins et les peurs avec les « **Extractions chamaniques »**,

– votre respiration sacré avec la **cohérence cardiaque**❤️

– des énergies de transformation par la danse

– comment vous célébrer avec des **rituels de passages**

– de nouveaux outils avec la **psychorésonance**

– le **plaisir des partages** et des miroirs offert pas chacun et tout ce que nos guides nous proposerons de vivre dans l’instant. Une journée accessible à tous, que vous ayez ou non une pratique chamanique.

Anma Lataste est praticienne chamanique. [www.anmalataste.fr](http://www.anmalataste.fr)

Anthony est musicien pro, compositeur de musique de fréquences sacrées et concepteur de la psychorésonance. [www.symphonies-interieures.com](http://www.symphonies-interieures.com) Réservation/ inscription et renseignements :

**Anma – 06 19 82 41 61** Durée : de 9h à 17h à Martignas-sur-Jalle dans la grande salle d’Univers’elles.

Participation : 125€ Prévoir votre pique-nique pour le repas de midi, de quoi prendre des notes, un foulard pour les yeux, un coussin type Zafu, une bouteille d’eau, un plaid pour vous couvrir, des chaussette/chausson ( parquet au sol ).

125 euros ( facilité de paiement si besoin)

Expérimenter pour se découvrir des outils chamaniques et de développement personnel avec Anma Lataste, praticienne chamanique et Anthony Doux, musicien/ thérapeute, concepteur de la psychorésonance . Univers’elles,centre de therapies naturelles et alternatives 5 rue de 503 Rt, 33127 Martignas-Sur-Jalle Martignas-sur-Jalle gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-07T09:00:00 2021-03-07T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Martignas-sur-Jalle Autres Lieu Univers'elles,centre de therapies naturelles et alternatives Adresse 5 rue de 503 Rt, 33127 Martignas-Sur-Jalle Ville Martignas-sur-Jalle