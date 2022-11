Osez des fêtes de fin d’année zéro déchet… ou presque ! Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Hautes-Pyrnes En France, on recense plus de 20 000 tonnes de papiers cadeaux consommés, soit 380 000 arbres… Et 62% des jouets viennent de Chine… Oui, les fêtes génèrent beaucoup de déchets ! Oui, il est possible de faire évoluer les choses ! Au fil de l’atelier, apprenez à emballer vos cadeaux sans papier jetable et à décorer vos vitres avec de jolis motifs hivernaux, sans bombe blanche nocive. Redécouvrons ensemble les plaisirs simples des fêtes de fin d’année ! Offrons un Noël durable à nos proches et à notre jolie planète ! Public : à partir de 7 ans

Inscription obligatoire par mail ou téléphone pollen@artpiculture.org +33 9 72 30 27 11 TARBES 2 rue du Gabizos Tarbes

