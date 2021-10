Nantes Nantes Centre et Quartiers Loire-Atlantique, Nantes Osez bouger avec Dynamixt Nantes Centre et Quartiers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Osez bouger avec Dynamixt Nantes Centre et Quartiers, 5 octobre 2021, Nantes. 2021-10-05

Horaire :

Gratuit : oui Pour tout renseignement :Pierre 06 07 31 07 17Marlène 06 45 95 81 00 De l‘activité physique décontractée avec l’association Dynamixt.L’association Dynamixt propose des rendez-vous du mardi au samedi, du 5 au 16 octobre 2021 (détail des séances sur le programme en ligne des Semaines d’Information sur la Santé Mentale. Des activités sportives variées (renforcement musculaire, marche, vélo, foot, multisports) pour s’aérer la tête et vivre un bon moment collectif. A votre rythme, sans complexe, avec ou sans baskets. Objectif : se retrouver, prendre l’air et passer un bon moment avec nos différences.Gratuit. Se présenter sur le lieu le jour et à l’heure indiqués.Apportez une petite bouteille d’eau :-) Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (4 au 17 octobre 2021) Nantes Centre et Quartiers adresse1} Nantes 44000

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Nantes Centre et Quartiers Adresse . Ville Nantes lieuville Nantes Centre et Quartiers Nantes