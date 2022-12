Oser aller vers – Atelier de sensibilisation la maison de la Conversation Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Oser aller vers – Atelier de sensibilisation la maison de la Conversation, 10 janvier 2023, Paris. Le mardi 10 janvier 2023

de 19h00 à 20h00

. gratuit L’équipe d’Entourage vous donne les clés pour appréhender le monde de la rue et les solutions d’aide existantes. Repartez avec des conseils pratiques pour agir concrètement, et oser aller vers ses voisins sans-abris ! Rendez-vous le mardi 10 janvier de 19h à 20h, pour un atelier ludique et pédagogique à la Maison de la Conversation ! C’est gratuit et ouvert à tous ! la maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud 75018 Paris Contact : https://www.facebook.com/Maisondelaconversation/?ref=page_internal https://www.facebook.com/Maisondelaconversation/?ref=page_internal

