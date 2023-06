Découverte du sentier pédologique d’Osenbach (Haut-Rhin) Rue du Stade Osenbach Osenbach, 10 juin 2023 09:00, Osenbach.

Découverte du sentier pédologique d’Osenbach (Haut-Rhin) Rue du Stade Osenbach Osenbach Samedi 10 juin, 09h00

Le sentier pédologique d’Osenbach est unique en France. Nous vous en proposons une découverte guidée et commentée par un professeur de pédologie. Une balade très agréable de 4 à 6 heures. Samedi 10 juin, 09h00 1

Connaissez-vous la pédologie ?

C’est la science de l’étude des sols, c’est-à-dire la couche sur laquelle nous marchons, que les plantes explorent et où se développe une incroyable vie.

Son épaisseur varie de quelques centimètres à un mètre ou plus, selon les configurations. C’est le résultat de la transformation de la roche-mère au contact

de l’atmosphère et des êtres vivants (processus chimiques, biologiques et physiques).

Le 10 juin prochain l’association Dégustations et Terroirs une découverte du sentier pédologique d’Osenbach. Cette visite sera guidée et commentée par Dominique Schwartz, professeur de pédologie. La sortie durera la journée, à partir de 9 heures et se terminera après la dégustation prévue à partir de 16 heures au domaine Zusslin à Orschwihr (pour ceux qui le souhaitent).

Rendez-vous à 9h00 au camping d’Osenbach, rue du Stade. Chaque participant devra prévoir son casse-croûte pour midi ainsi que des chaussures et vêtements adaptés à la météo. La balade est facile (entre 5 et 6 heures) et ne présente pas de difficulté particulière. La sortie est gratuite. L’inscription est vivement souhaitée en écrivant à m.haber@orange.fr

Rue du Stade Osenbach rue du stade Osenbach Osenbach Haut-Rhin