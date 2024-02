OSE’IRIS Ateliers des vacances exposition Ose’Iris à Beauvais Beauvais, mardi 27 février 2024.

OSE’IRIS Ateliers des vacances exposition Ose’Iris à Beauvais Beauvais Oise

Voisinlieu Pour Tous vous propose de découvrir la nouvelle exposition de CÉLINE

MARTI et Laurent GOAVERT.

En ce début d’année sont présentés au Centre Desmarquets de Voisinlieu

37 clichés d’iris, photographiés et artistiquement post-traités par Laurent Govaert.

Le projet mûrit lorsqu’il découvre le travail de l’Iris Galery en visitant le Futuroscope au printemps dernier. Séduit par l’idée qu’il trouve géniale, il

décide de s’y essayer et relève le défi technique. Parmi les 21 modèles réunis,

Céline Marti, plasticienne, accepte de pousser la collaboration et prête 8 toiles

de sa série intitulée 3e oeil.

Les regards se croisent, se questionnent, les oeuvres se répondent dans un dialogue aussi captivant qu’hypnotique.

INFOS PRATIQUES

OSE’IRIS 8 janvier- 8 mars 2024

Centre Desmarquet Voisinlieu pour tous Beauvais 09 54 66 25 82

Accueil des visiteurs avec un café pour échanger convivialement,

le samedi 17 février à partir de 14h. Fermeture à 17H

Ateliers des vacances 27 février 14h-17h

8 janvier 8 mars 2024

Tout public.

Tarifs

– atelier photo-iris 15€ le format numérique

ou 20€ le tirage papier (10 x 15 cm)

– atelier créatif rondin de bois 5€ par

personne

Mardi 27 février de 14h à 17h.

Sur inscription.15 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:00:00

fin : 2024-02-27 17:00:00

Rue de la Longue Haie

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France wordpress.voisinlieu@gmail.com

L’événement OSE’IRIS Ateliers des vacances exposition Ose’Iris à Beauvais Beauvais a été mis à jour le 2024-02-12 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis