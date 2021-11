OSEES (concert) Cherbourg-en-Cotentin, 16 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Dirigé par l’hyperactif John Dwyer, OSEES est probablement l’un des groupes de rock les plus prolifiques de sa génération. Plus de 20 albums studio, une solide réputation sur scène : OSEES est LA référence en matière de garage rock psyché. Pape de l’indé, mêlant radicalité et authenticité du garage-rock californien, John Dwyer concasse avec une incroyable énergie, psyché-rock, kraut-rock, punk, folk lo-fi, cosmic-garage et surf-pop. Véritable machine de guerre scénique, OSEES est immanquable en concert !

+33 2 33 20 44 54 http://www.espacebuisson.fr/

